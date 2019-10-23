Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret kaldı

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon golle tanışamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada PSG'ye, üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0 yenildi.

Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçında üzüldü

Teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı 50. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasından mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımla 75. Avrupa kupası maçına çıkan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ise 50. kez bu heyecanı yaşadı.

Galatasaray, Terim idaresinde 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kalıp, 25 kez yenilmişti. Real Madrid karşılaşması Fatih Terimli Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 26. mağlubiyeti oldu.

Real Madrid'in boşu yok

Real Madrid, Galatasaray ile yaptığı tüm maçlarda gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip ile daha önce 7 kez karşı karşıya gelen eflatun-beyazlı takım, bu maçların altısında en az 2, birinde ise 1 kez Galatasaray ağlarını havalandırdı.

Galatasaray ile 8. maçına çıkan İspanyol takımı, bu müsabaka da 1 kez ağları sarstı. Madrid ekibi, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçlarda toplamda 22 kez gol sevinci yaşadı.