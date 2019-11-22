Galatasaray - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalışan iki takımdan biri kazandığı takdirde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

Önemli pozisyonlar

20. dakikada Başakşehir, Crivelli ile gole çok yaklaştı. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk kurtardı.



İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Emre, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Ömer, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük

Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Emin, Taylan, Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli

Eksik Aslan

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'da arka arkaya gelen sakatlıklar planları etkiledi.

Teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadeleye mecburi hamleler yaptı. Kaleci Muslera başta olmak üzere Luyindama, Andone, Şener, Falcao ve Emre Akbaba gibi isimlerin yokluğunda kalede Okan Kocuk, savunmada Ahmet Çalık ve hücumda Adem Büyük gibi isimler yer aldı.

Gaziantep deplasmanındaki kadroya yakın bir ilk 11 çıkaran Fatih Terim, zorunlu rotasyonlarına devam etti.

Kewell coşkusu

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Harry Kewell konuk edildi. 2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Kewell, statta anons edildi.

Avustralyalı futbolcunun şarkısı ve eski golleri statta yayınlandı. Tüm tribünler Kewell için tezahüratta bulundu. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak tarafından bir plaket sunulan unutulmaz yıldız, tribünleri dolaştı, teşekkür etti.

'Milli felaket'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa sakatlıklardan dolayı dert yandı.

Milli takım aralarındaki sıkıntıya değinen Terim, "Bu seneki milli aralar için milli felaket desek yeridir. Hiç beklemediğimiz, takımımız için çok önemli oyuncular sakatlandı. Bizim oynayacağımız tüm rakipler aralarda sakatlarını iyileştiriyorlar ama bizde maalesef böyle" dedi.

Terim, "Kadroda olanlar belki salı günü kadroda yoklar, öyle bir sıkıntımız da var. Salı günü Nzonzi'nin de sarı kart cezalısı olduğunu düşünürsek, böyle sıkıntılar var, inşallah hepsinin üstesinden geleceğiz. Her şerde bir hayır var" yorumunu yaptı.

Okan Kocuk ilk kez

Bu sezon hiç resmi maça çıkmayan Okan Kocuk, Fernando Muslera'nın yokluğunda eldivenleri teslim aldı. Sezon başında Bursaspor'dan gelen kaleci Okan, sarı-kırmızılı forma altında ilk resmi maçına çıktı. Tüm resmi maçlarda Muslera'nın arkasında kalan 24 yaşındaki eldiven özel bir akşam yaşadı.

Batuhan Şen'in gurur gecesi

Ciddi eksikleri olan Galatasaray'da genç yıldız Batuhan Şen, adını maç kadrosuna yazdırdı. 2000 doğumlu kaleci, Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk'un arkasında yedek bekledi.

İlk kez sarı-kırmızılılarda A takımda maç kadrosuna giren Batuhan, "Maç kadrosunda olduğum için heyecanlıyım. Fernando Muslera'yı örnek alıyorum, ondan bir şey öğrenebilmek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Skrtel sıkıntısı

Türk Telekom Stadı'na konuk olan Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'u Martin Skrtel'in yokluğu zorladı. Ağrıları olan Skrtel'in riske edilmediği kaydedildi. Slovak stoper bu nedenle kritik maçın kadrosunda yer almadı.

Ömer Bayram sevgisi

Takımlar sahaya çıktığında ilk olarak tribünlere Ömer Bayram çağrıldı. Milli futbolcuya özel bir sevgi gösterisinde bulunuldu ve hem tezahüratlar hem de alkışlarla karşılandı.

Muslera istedi, ağrılar izin vermedi

Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, oynamayı çok istedi. Ancak belindeki ağrıları bir türlü geçmeyen Uruguaylı eldiven Başakşehir maçı kadrosuna alınamadı.

Sağlık ekibiyle görüşen Muslera bu maçta forma giymek istediğini belirtti. Ama sağlık ekibinin 4 gündür devam eden ağrılarını gösterdiği ve bu sebeple risk alınmaması gerektiği ifade edildi.

Yapılan görüşmelerde de teknik heyet, deneyimli ismi kadroya dahil etmedi.

Şehit öğretmenler unutulmadı

Galatasaray taraftarları, maç öncesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla özel bir pankart açtı. "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Mekanınız Cennet Olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankart ayakta alkışlandı.

Şehit düşen kahraman öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, bir kez daha saygı ve minnetle anıldı.