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14.11.2019 - 17:30 | | İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Ligin 12nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenman core ve stabilizasyon hareketleriyle başladı.

Kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde durulurken antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

 

 

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