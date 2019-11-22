Galatasaray - Başakşehir maçı heyecanı Misli.com'da

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR

SÜPER LİG’DEKİ ZORLU MÜCADELEYE MİSLİ.COM’DA CANLI İDDAA OYNA!

Milli aranın ardından lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray’da eksikler kadro yapılanmasında zorluklara neden oluyor. Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao kadroda yer almadılar. Lig’de puan puana olan iki takım da zirve mücadelesinden galibiyetle ayrılmak isteğinde. Bu karşılaşmaya Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa oynamanız mümkün. Ev sahibi Galatasaray’ın galibiyetine 2.15, Başakşehir galibiyetine ise 2.60 oran açılmış durumda. Bu oranlar, gelişmeler ve oynanmaya bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İstanbul derbisine siz de Misli.com’da canlı iddaa oynayarak ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabildi.

Başakşehir’in ligde oynadığı son 24 lig maçının 20’si Toplam 2-3 Gol aralığında bitti

Galatasaray ligde Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 29 maçta 27 puan toplayabildi. (6G 9B 14M)

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bu hafta sonu oldukça zengin gözüken İddaa bülteninin bugün Tek Maç oynanabilecek ve aynı zamanda Canlı Bahis de yapılacak önemli mücadelesinde Misli.com üyeleri ilk tercihini %30 oranında Galatasaray galibiyetinden yana kullanmış durumda. Bu tercihin ardından ise %9 oranla maçta beraberlik seçeneği Misli.com üyelerinin kuponunda yerini almış.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Süper Lig’de heyecan milli ara sonrası devam ediyor. 12. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, üst üste gelen sakatlık haberleri sonrası adeta revire döndü. Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao kesin olarak yok.

Milli takım kadrolarından çıkartılan Muslera’da bel ağrısı, Babel’in sol dizinde sıvı birikimi, Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma var. Luyindama’nın durumu da tetkikler sonrası netleşecek.

Başakşehir’de sakatlıklarını atlatan İrfancan Kahveci ve Aleksic, takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun da dönüşü takım adına oldukça önemli. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında riske edilmeyen Skrtel de iyileşti.

Başakşehir, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Galatasaray’da sakat oyuncuların durumu moralleri bozdu. Visca, Elia, Crivelli gibi kaliteli silahlara sahip Başakşehir deplasmanda da olsa puan almayı başarır.