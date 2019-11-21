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21.11.2019 - 23:55 |

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. haftanın maçı için geri sayım başladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadelede son iki 2 yılın şampiyonu Galatasaray, Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olacak Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de ligin zirvesi adeta alev aldı. Son 2 haftayı 3'er puanla geçen Galatasaray ile Başakşehir, milli ara sonrası ligin açılış maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte büyük bir merakla beklenen zorlu maçla ilgili bilgiler...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Babel, Adem Büyük.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Bülent Uygun: "Emre'yi Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor"
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