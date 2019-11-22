Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalışan iki takımdan biri bu akşam kazandığı takdirde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Her iki takım için de müsabaka kritik... Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler şimdi "Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDE;

Galatasaray: Muslera, Donk, Ahmet, Marcao, Mariano, Feghouli, Lemina, Ömer, Emre Taşdemir, Adem, Babel

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

SAKATLIKLARDAN YANA BAŞI BELADA

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya’da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak.

Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera ve Ryan Babel'in durumları belirsizliğini korurken Christian Luyindama sezonu kapattı.

Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone’nin de sakatlıkları sürüyor.

Galatasaray’da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi tek iyi haber Mario Lemina’dan geldi. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanma şikayetiyle dönen Gabonlu futbolcu, Medipol Başakşehir’e karşı forma giyebilecek.

KRİTİK CLUB BRUGGE MAÇI ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir’i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’ün yanı sıra Fransa’nın Paris Saint-Germain ve İspanya’nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu’nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul’da ağırlayacağı Club Brugge’ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA VE BABEL CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Galatasaray’ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.