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13.11.2019 - 23:33 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapan oyuncular, ana bölümde koşu çalışmaları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.

 

 

 

 

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