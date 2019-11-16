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16.11.2019 - 18:40 | | AA

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay vefat etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay vefat etti.

 Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin naaşı, 17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler köyü aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Ayşe Günay'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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