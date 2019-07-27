Galatasaray, Bennacer'i elinden kaçırdı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminin aktif takımlarından Galatasaray’da sürpriz bir gelişme dikkat çekti. Empoli’de forma giyen Cezayirli orta saha Ismael Bennacer için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların geç kaldığı ortaya çıktı. İtalya basınında yer alan haberde, 21 yaşındaki Cezayirli için Galatasaray’ın Empoli’ye resmi teklif götürdüğü ancak Milan’ın daha önce davrandığı için işi bitirdiği kaydedildi.

Aynı zamanda Bennacer’in de Milan’a söz verdiği bu nedenle Galatasaray’a olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Öte yandan, genç oyuncunun Milan için sağlık kontrollerinden geçmeye hazırlanarak transferini resmileştireceği ifade edildi. Afrika Uluslar Kupası’nın da en iyisi seçilen Ismael Bennacer, Mısır’da ülkesiyle şampiyonluk yaşamıştı.

Sofiane Feghouli’nin vatandaşı ve takım arkadaşı olan yetenekli yıldız, PSG, Sevilla ve O.Lyon’un da gündemindeydi. Oyuncunun transferinin 16 milyon Euro olduğu da iddia edildi. Galatasaray’ın bu miktara kadar çıkmayı da göze aldığı vurgulandı.