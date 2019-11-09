Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol HaberleriGalatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66
09.11.2019 - 17:45 | | İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında oynadığı maçta, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66 mağlup etti.

Galatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray sahasında oynadığı maçta, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 4'üncü maçını kazanırken, konuk ekip ise ilk kez yenildi.

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Tekin Özübir, Mustafa Akıllıoğlu, Alican Alıcı
GALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 36, Macaulay 6, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 6, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 7, İnci Güçlü 2
BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Nihan Demirkol 10, Willams 22, Kübra Erat 15, Ervin 6, Vaughn 7, Manolya Kurtulmuş 6, Miray Şahin, Slonjsak
1'İNCİ PERİYOT: 11-23
DEVRE: 33-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-50
BEŞ FAUL: 36.20 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

    Ansu Fati'den Messi'ye baş döndüren pas!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulundan Erdoğan'a ziyaret

    Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulundan Erdoğan'a ziyaret

    Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)

    Çaykur Rizespor - Antalyaspor (CANLI)

    Köln, Achim Beierlorzer’in görevine son verdi

    Köln, Achim Beierlorzer’in görevine son verdi

    FIBA, kadınlar dünya sıralaması için yeni sistemi duyurdu

    FIBA, kadınlar dünya sıralaması için yeni sistemi duyurdu

    Sıradaki Haber