Galatasaray - Bordeaux (CANLI)

Sarı-kırmızlı ekip, Avusturya'daki son hazırlık maçında Bordeaux ile karşı karşıya geliyor.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele 17.30'da başladı.

GALATASARAY - BORDEAUX: 2-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOL: 7' Babel, 45' Atalay

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Koçuk, Mariano, Marcao, Ahmet Çalık, Nagatomo, Donk, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Adem Büyük, Ryan Babel

Bordeaux: Benoît Costil, Enock Kwateng, Mexer, Pablo, Maxime Poundjé, Otavio, Yacine Adli, Aurélien Tchouaméni, Hwang Ui-Jo, Jimmy Briand, Nicolas De Préville.

MAÇTAN NOTLAR

'Falcao'yu getirin başkanım!'

Galatasaray, Avusturya kampını Bordeaux ile oynadığı karşılaşma ile tamamlarken sarı kırmızılı taraftarlarda maça ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte izlemeye gelen 2.Başkan Abdurrahim Albayrak aracından iner inmez bir grup taraftar " Falcao ne oldu başkanım! Falcao'yu getirin' diye bağırdı.

Ve Babel forvette!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Kupa finali için düşündüğü planı dün devreye soktu.

Tecrübeli teknik adam forvette Babel'e görev verdi. Önde pres, istediği baskıyı uygulayabilen ve son vuruşları da iyi olan Babel'i, Terim Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finali başta sezon içinde sık sık forvette oynatacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paulo Sosa bir araya geldi.

Okan Kocuk ilk kez 11'de!

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Okan Kocuk, Bordeaux maçında eldivenleri giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, İsmail Çipe'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Okan'a, ilk 11'de görev verdi. Bordeaux karşılaşmasında Terim yeni transferlerden ayrıca Adem, Babel ve Jimmy Durmaz'a ilk 11'de görev verdi.

Kaptan Ahmet Çalık!

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki uzun eksik oyuncu listesi nedeniyle dünkü karşılaşmada sahaya kaptan olarak Ahmet Çalık çıktı.

Selçuk İnan ve Muslera'nın yer almadığı kampta pazu bandı teknik heyet tarafından Ahmet'e verildi.

Terim'in tercihi bu kez Atalay Babacan!

Leipzig ve Augsburg ile oynanan hazırlık maçlarında özellikle orta saha hattının performansını beğenmeyen Teknik Direktör Fatih Terim bu kez değişime gitti.

Tecrübeli teknik adam orta sahada 19 yaşındaki Atalay Babacan, Donk ve Adem Büyük üçlüsü görev yaptı.

Terim ile Sosa bir arada

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bordeaux'un hocası Paulo Sosa bir araya geldi.