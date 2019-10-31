Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in yeni sezonunda bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan Galatasaray bu hafta kendi seyircisi önüne çıkıyor. Rakip bu sefer Çaykur Rizespor... Geçen hafta Beşiktaş derbisinden 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekibin 10. haftada kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 1 Kasım Cuma günü saat 20.30'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ASLAN RİZESPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslan’da Rizespor maçı hazırlıkları dün sabahki idmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleşti.

CİM BOM’DA KAMP ZAMANI

Sarı-Kırmızılı ekip bu akşam saat 17.30’da başlayacak antrenmanla beraber, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaraylı futbolcular, bu idmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

BELHANDA TAKIMA DÖNDÜ

Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle önceki gün yapılan idmanda yer almayan Younes Belhanda, iyileşti ve dün itibarıyla takıma katıldı. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan Faslı futbolcunun, Rize maçında ilk 11’de görev alması beklenmiyor.