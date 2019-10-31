Galatasaray, Ã‡aykur Rizespor'a hazÄ±r!

31.10.2019 - 21:55 | | AA
Galatasaray, Çaykur Rizespor'a hazÄ±r!
Galatasaray, Ã‡aykur Rizespor ile yarÄ±n evinde yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile yarÄ±n evinde yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunlarÄ± Ã¼zerinde durdu. Teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netimindeki antrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±.Â
Galatasaray, antrenmanÄ±n ardÄ±ndan tesislerde kampa girdi.