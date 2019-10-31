Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray, Çaykur Rizespor'a hazÄ±r!
31.10.2019 - 21:55 | | AA

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a hazÄ±r!

Galatasaray, Ã‡aykur Rizespor ile yarÄ±n evinde yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a hazÄ±r!

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile yarÄ±n evinde yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunlarÄ± Ã¼zerinde durdu. Teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netimindeki antrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±.Â 

Galatasaray, antrenmanÄ±n ardÄ±ndan tesislerde kampa girdi.

    BaÅŸkan Elcuman : "Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçÄ±nda"
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Galatasaray, Çaykur Rizespor'a hazÄ±r!

    Galatasaray, Ã‡aykur Rizespor'a hazÄ±r!

    Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0

    Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0

    Göztepe'de teknik direktör arayÄ±ÅŸlarÄ±

    GÃ¶ztepe'de teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±

    Kayserispor, Bülent Uygun'u resmen açÄ±kladÄ±

    Kayserispor, BÃ¼lent Uygun'u resmen aÃ§Ä±kladÄ±

    SÄ±radaki Haber