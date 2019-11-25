Galatasaray Club Brugge hangi kanalda canlı izlenecek? GS maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Club Brugge maçı için geri sayım başladı. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...



GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesi olan Galatasaray Club Brugge maçı 26 Kasım 2019 Salı günü saat 20:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray