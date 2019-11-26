Galatasaray Club Brugge hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? GS maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Club Brugge için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın açılış maçlarından biri olan Galatasaray Club Brugge maçı ile ilgili detayları bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesi olan Galatasaray Club Brugge maçı 26 Kasım 2019 Salı günü saat 20:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Nariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük.



Club Brugge: Mignolet, Sobol, Mechele, Deli, Mata, Rits, Vanaken, Vormer, Diatta, Schrijvers, Okereke.



GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ



26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge



11 Aralık: PSG-Galatasaray