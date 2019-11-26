26.11.2019 - 18:30 |
Galatasaray Club Brugge hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? GS maçı ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge'le kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?
Galatasaray Club Brugge için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın açılış maçlarından biri olan Galatasaray Club Brugge maçı ile ilgili detayları bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesi olan Galatasaray Club Brugge maçı 26 Kasım 2019 Salı günü saat 20:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük.
Club Brugge: Mignolet, Sobol, Mechele, Deli, Mata, Rits, Vanaken, Vormer, Diatta, Schrijvers, Okereke.
GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray