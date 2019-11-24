Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, turnuvadaki 5. maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge'e konuk ediyor. Grupta henüz 3 puanla tanışamayan Cimbom, ilk galibiyetini C.Brugge karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki merakla beklenen Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?



GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesi olan Galatasaray Club Brugge maçı 26 Kasım 2019 Salı günü saat 20:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ

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