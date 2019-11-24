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24.11.2019 - 13:38 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray-Club Brugge maçına Slovak hakem

Galatasaray-Club Brugge maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray-Club Brugge maçına Slovak hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

Galatasaray-Club Brugge maçına Slovak hakem

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