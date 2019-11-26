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26.11.2019 - 08:00 |

Galatasaray, Club Brugge’ü konuk ediyor!

Şampiyonlar Ligi’nde hedefi grup üçüncülüğüne çeviren Galatasaray, Club Brugge’ü yenerek bu sezon ilk galibiyetine bugün ulaşmak istiyor

Galatasaray, Club Brugge’ü konuk ediyor!

Avrupa arenasında 264. maçına çıkacak olan Galatasaray bugün Club Brugge’ü yenerek 100. galibiyetine ulaşmak istiyor.
Geride kalan 283 maçında 99 galibiyeti bulunan Aslan, 110 mağlubiyet yaşadı. 74 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.

Galatasaray, Club Brugge’ü konuk ediyor

11 maçlık hasret
Cim-Bom, Avrupa maçlarında galibiyeti unuttu. Galatasaray, son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, o günden bu yana yaptığı karşılaşmalardan üç beraberlik, 8 yenilgi çıkardı.
Aslan, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta da sadece 2 galibiyet elde etti.

Gol atamayan tek takım
Galatasaray, Avrupa futbolundaki organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının ardından Cim-Bom hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Galatasaray, Club Brugge’ü konuk ediyor

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