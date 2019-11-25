Galatasaray-Club Burgge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Club Brugge maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son dönemde Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar Fatih Terim'i düşündürüyor. Forvet hattında yer alan iki oyuncusu da sakat olan Fatih Terim'in yarın oynanacak olan maçta ileri uçta hangi isme şans vereceği büyük merak konusu. Avrupa Kupalarında çıktığı son 11 maçta galibiyet alamayan sarı kırmızılı takım bu platformda galibiyete hasret! Şampiyonlar Ligi A Grubunda 1 puan alabilen Galatasaray, PSG ve Real Madrid ile oynadığı maçlardan puan çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi son maçında Real Madrid'e deplasmanda 6-0'lık skorla kaybeden Sarı Kırmızılı takımda UEFA Avrupa Ligine kalabilmek adına Club Brugge ile oynanacak olan müsabaka büyük önem arz ediyor. Peki Galatasaray-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge ile 26 Kasım Salı akşamı saat 20:55'te karşı kariıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ AŞKINA!

Şampiyonlar Ligi A grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Club Brugge karşısında kritik bir müsabakaya çıkacak. Grupta 1 puan ile son sırada yer alan Galatsaray, UEFA Avrupa Ligine kalabilmek için Club Brugge karşısında mutlak galibiyet almak zorunda! Son maçında Fransa deplasmanında grubun lideri PSG'ye konuk olacak olan Galatasaray son maçlar öncesinde kazanıp UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Club Brugge grupta 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.