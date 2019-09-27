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27.09.2019 - 23:31 | | AA

Galatasaray derbi taktiğine çalıştı!

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile oynayacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray derbi taktiğine çalıştı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleri ve sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim'in takımına taktik çalıştırdığı kaydedildi. 

Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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