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31.10.2019 - 17:19 | | Fanatik

Galatasaray, Divan Restoran'ın sözleşmesini resmen feshetti

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında yaşanan polemik sonrası Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restoran İşletmeleri ile sözleşmesini feshetti.

Galatasaray, Divan Restoran'ın sözleşmesini resmen feshetti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan sicil polemiğinde flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda faaliyet gösteren Divan Restoran İşletmeleri'nin sözleşmesini resmen feshetti.

Gelişmeyi, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gazeteci Candaş Tolga Işık'a aktardı. Günay, "Koç Holding'e ait Divan'la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik" açıklaması yaptı.

Koç grubuna ait olan Divan Restoranları Türk Telekom Stadyumu'nda hizmet veriyor.

 

 

 

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