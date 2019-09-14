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HaberlerBeko Basketbol LigiGalatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes: 88-87
14.09.2019 - 00:49 | | ANTALYA (AA)

Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes: 88-87

Gloria Kupası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes'i tek sayı farkla yendi: 88-87.

Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes: 88-87

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes’i 88-87 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçın ilk periyodunu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı.

Üçüncü periyot da Anadolu Efes'in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi. Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda Anadolu Efes’i 88-87 mağlup etti.

TEKSÜT Bandırma-CSKA Moskova: 84-87

Diğer maçta CSKA Moskova, TEKSÜT Bandırma'yı 87-84 mağlup etti.

 

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