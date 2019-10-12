Galatasaray DoÄŸa Sigorta - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 74-65

Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 3. haftasÄ±nda yapÄ±lan derbide Galatasaray DoÄŸa Sigorta, sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'yÄ± 74-65 maÄŸlup etti.Â

Bu sonuÃ§la Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ligde 2. galibiyetini aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta ise 2. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmaya pota altÄ±ndan sayÄ±lar bularak baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, 3. dakikayÄ± 6-2 Ã¶nde geÃ§ti. ArdÄ±ndan Whittington'Ä±n 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden kaydettiÄŸi basketlerle etkili olan ve 8-0'lÄ±k seri yakalayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, 5. dakikada 4 sayÄ±lÄ±k avantaj yakaladÄ±: 10-6. Kalan bÃ¶lÃ¼mde konuk takÄ±mÄ±n Birkan Batuk, McKissic ve Ã–mer Utku Al ile bulduÄŸu sayÄ±lara Harrison, Can Korkmaz, Auguste ve YiÄŸit Arslan ile yanÄ±t veren Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ilk Ã§eyreÄŸi 21-16 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci periyodun baÅŸÄ±nda ev sahibi takÄ±m YiÄŸit Arslan ile etkili oldu, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta ise pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi sayÄ±larla farkÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± engelledi. Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Moore'un boyalÄ± alandan kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± basketle 15. dakikayÄ± 30-24 Ã¶nde geÃ§ti. Birkan Batuk'un skor yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta karÅŸÄ±sÄ±nda GÃ¶ksenin KÃ¶ksal ile 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden ve boyalÄ± alandan sayÄ±lar bulan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, soyunma odasÄ±na 37-32 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸe iyi baÅŸlayan ve 9-2'lik seri yakalayan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ±'nÄ±n 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden kaydettiÄŸi basketle 24. dakikada Ã¶ne geÃ§ti: 39-41. Skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n birÃ§ok kez el deÄŸiÅŸtirdiÄŸi bÃ¶lÃ¼mde Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Harrison ve YiÄŸit Arslan ile sayÄ± Ã¼retti, konuk takÄ±m ise Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ±, McKissic ve Theodore ile potaya gitti. BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, Theodore'un son saniyede hÄ±zlÄ± hÃ¼cumdan kaydettiÄŸi basketle final periyoduna 4 sayÄ±lÄ±k avantajla girdi: 48-52.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyotta hÃ¼cumda daha iyi organize olan ve rakibine sert savunma uygulayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Can Korkmaz, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal ve Auguste'Ä±n sayÄ±larÄ±yla 10-0'lÄ±k seri yakaladÄ± ve 34. dakikada skoru 58-52'ye getirdi. Ev sahibi takÄ±m, bu Ã§eyrekte iyi bir oyun ortaya koyan Auguste'Ä±n pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi sayÄ±larla 37. dakikada farkÄ± Ã§ift hanelere taÅŸÄ±dÄ±: 66-55. Oyundan kopmayan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, 8-0'lÄ±k seri yakalayarak 39. dakikada farkÄ± 3'e Ã§ekti: 66-63. Son bÃ¶lÃ¼mde GÃ¶ksenin KÃ¶ksal ve Harrison ile 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden kritik basketler bulan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, karÅŸÄ±laÅŸmadan 74-65 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Galatasaray taraftarÄ±ndan MehmetÃ§iÄŸe destekÂ

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan terÃ¶r koridorunu yok etmek, bÃ¶lgeye barÄ±ÅŸ ve huzuru getirmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±"na destekte bulundu.

Taraftarlar, mÃ¼sabakadan Ã¶nce aÃ§tÄ±klarÄ± "Ordumuz olsun daim muzaffer" ve "1974 KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±. 2019 BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±." pankartlarÄ±yla MehmetÃ§iÄŸe destek verdi.Â

Ã–te yandan derbiyi Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf GÃ¼nay ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbol takÄ±mÄ±nÄ±n oyuncularÄ±ndan Marcao da takip etti.

Salon: Sinan ErdemÂ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali KÃ¶seoÄŸluÂ

Galatasaray DoÄŸa Sigorta: Jones 3, Harrison 8, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal 12, Auguste 14, Whittington 12, Ege Arar, Can Korkmaz 13, Caner Erdeniz, YiÄŸit Arslan 10, Moore 2

BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: Theodore 6, Gotcher, Birkan Batuk 12, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 12, Samet Geyik 2, Ä°smet AkpÄ±nar 5, McAdoo 8, Durisic 9, Ã–mer Utku Al 2, McKissic 9Â

1. Periyot: 21-16Â

Devre: 37-32Â

3. Periyot: 48-52