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12.11.2019 - 09:50 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray Doğa Sigorta, EWE Baskets deplasmanında

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets'e konuk olacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, EWE Baskets deplasmanında

Oldenburg şehrindeki Kleine EWE Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, haftaya 2. sırada girdi. İstanbul'daki ilk maçta rakibini 92-79 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Almanya'dan da galibiyetle dönmesi durumunda son 16 turuna kalma adına önemli bir adım atacak.

EWE Baskets'in ise grupta üçer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

 

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