Galatasaray DoÄŸa Sigorta rahat kazandÄ±!

Galatasaray DoÄŸa Sigorta, ULEB Avrupa KupasÄ± D Grubu ikinci maÃ§Ä±nda Almanya temsilcisi EWE Baskets'i 92-79 maÄŸlup etti.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, bu sonuÃ§la grupta ikinci galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 2. yenilgisini aldÄ±.Â

MÃ¼sabakaya savunmada ve hÃ¼cumda kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta karÅŸÄ±sÄ±nda EWE Baskets, Mahalbasic'in pota altÄ±ndan arka arkaya kaydettiÄŸi sayÄ±larla 4. dakikada farkÄ± 7 sayÄ±ya (4-11) Ã§Ä±kardÄ±. Pota altÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibe Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Almanya temsilcisi, Amaize'nin Ã¼rettiÄŸi basketlerle farkÄ± Ã§ift hanelere taÅŸÄ±dÄ± ve ilk Ã§eyreÄŸi 24-13 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyreÄŸe 6-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, YiÄŸit Arslan ve Auguste'nin pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi sayÄ±larla 17. dakikada Ã¶ne geÃ§ti: 33-32. ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n birÃ§ok kez el deÄŸiÅŸtirdiÄŸi bÃ¶lÃ¼mde YiÄŸit Arslan'la Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketler bulan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, soyunma odasÄ±na 41-37 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

Ä°kinci yarÄ±da taraftar desteÄŸini arkasÄ±na alan ve rakibine kolay sayÄ± ÅŸansÄ± vermeyen Galatasaray DoÄŸa Sigorta, Harrison, Jones ile GÃ¶ksenin KÃ¶ksal'Ä±n Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketleriyle, 24. dakikada farkÄ± 12 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 54-42. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Whittington'Ä±n etkili oyunuyla farkÄ± aÃ§maya devam etti ve final periyoduna 71-56 Ã¶nde girdi.

Son Ã§eyrekte hÃ¼cumda ritmini arttÄ±ran EWE Baskets, 32. dakikada farkÄ± tek hanelere indirdi: 72-64. Jones'in iÃ§ ve dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan kaydettiÄŸi sayÄ±larla 35. dakikada farkÄ± yeniden Ã§ift hanelere (79-69) taÅŸÄ±yan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal'Ä±n sayÄ±larÄ±yla skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve sahadan 92-79 galip ayrÄ±ldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Mustafa Cengiz de izledi

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz de takip etti. BaÅŸkan Cengiz, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarla devre arasÄ±nda bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

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