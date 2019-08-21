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21.08.2019 - 12:31| İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Doğa Sigorta'da Arapovic sakatlandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'ya kampa giden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na Hırvat basketbolcu Marko Arapovic'ten kötü haber geldi.

Galatasaray Doğa Sigorta'da Arapovic sakatlandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hırvat basketbolcunun sol dizinden sakatlandığı ve oyuncunun bu nedenle İtalya kampına götürülmediği vurgulandı.

Sarı kırmızı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Marko Arapovic, 20.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen akşam idmanında sol dizinden sakatlandı. Sakatlık üzerine acilen Liv Hospital Ulusa götürülen oyuncumuz geceyi müşahede altında geçirirken oyuncumuzun tetkikleri devam etmektedir. Oyuncumuz takımımızla birlikte İtalya kampına götürülmedi. Oyuncunun son durumuyla ilgili kamuoyu ilerleyen günlerde bilgilendirilecektir."

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