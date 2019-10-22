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22.10.2019 - 09:49 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Buducnost VOLI

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yle karşılaşacak.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Buducnost VOLI

Galatasaray Doğa Sigorta ile Buducnost VOLI arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla ikinci sırada girdi. Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Buducnost VOLI ise ULEB Avrupa Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Karadağ temsilcisi, 6 takınlı grupta oynadığı 3 maçı da kaybetti ve averajla 5. sırada yer aldı.

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