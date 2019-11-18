18.11.2019 - 10:21 | | AA
Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Unicaja Malaga
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında yarın İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp, 3'ünü kaybeden Galatasaray Doğa Sigorta grupta averajla ikinci sırada yer alıyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Unicaja Malaga ise 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.