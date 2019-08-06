06.08.2019 - 15:19| FANATİK
Galatasaray, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray kamp kadrosunda yer alan ve gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda yer almış ve performansı ile dikkat çekmişti.
Federasyona yapılan bildiride Erencan ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı görüldü.
Galatasaray'ın Avusturya kampı öncesi Erencan Yardımcı'nın profesyonel sözleşmesi bulunmuyordu. 17 yaşındaki futbolcu Panathinaikos, Bordeaux, Augsburg ve Leipzig maçlarıda forma şansı bulmuştu.