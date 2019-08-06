

Galatasaray, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda yer almış ve performansı ile dikkat çekmişti.

Federasyona yapılan bildiride Erencan ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı görüldü.

Galatasaray'ın Avusturya kampı öncesi Erencan Yardımcı'nın profesyonel sözleşmesi bulunmuyordu. 17 yaşındaki futbolcu Panathinaikos, Bordeaux, Augsburg ve Leipzig maçlarıda forma şansı bulmuştu.