Galatasaray eski başkanı Adnan Polat: Falcao'nun maliyeti 10 milyon euro...

Özel Röportaj: Uğur Yapıcı Kamera: Fevzi Tapan

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Skorer'den Uğur Yapıcı'ya Galatasaray ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da şu ana kadar yapılan transferleri nasıl buldunuz?

Transferler teknik heyetin talepleri doğrultusunda yapıldı. Alınan futbolcuların dünya futbolunda yeri ve isimleri olan kaliteli futbolcular olduğunu düşünüyorum. Tabii dünyanın en iyi 11 futbolcusunu bir araya getirdiğin an dünyanın en iyi takımını oluşturamıyorsun. Alınan isimler beklentileri karşılıyor bunların bir amacı var özellikle Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maçlar var rakipleri de önemli. İnşallah amacına uygun olarak netice alırlar, gönlümüz Galatasaray'ın hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şampiyonluklarının devam etmesi yönünde.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde zor bir gruba düştü, bu kadronun Devler Ligi’nde neler yapabileceğini düşüyorsunuz?

Futbol öyle bir oyun ki artık herkes her takımı yenebiliyor. Burada teknik heyet ve futbolcuların kolektif bir anlayışla bir takım olarak bu işi yapmasına bağlı. İşin teknik, bilimsel, fiziksel ve organizasyon olarak eksik olacağını düşünmüyorum ama dualarım binde bir de olsa şans bizimle olsun diyorum iyi şeyler olacağını düşünüyorum inşallah yanılmayız.

Falcao’nun bonuslarla 7.5 milyon euroyu bulan bir maaşı söz konusu. Siz olsaydınız bu rakamlara transfer eder miydiniz?

Bu bir tercih meselesi. Ben her zaman başkan olduğum dönemde günü kurtarma peşinde olmayacağım geleceği kurtaracağım dedim bunu da büyük oranda gerçekleştirdim. Şu anda taraftarın ve camianın beklentisi bu yöndeyse yönetim bu yönde hareket etmiştir. Pahalı bir transfer özellikle Türk Lirasının dolar ve euro karşısında ciddi bir değer kaybetmesinden sonra çok çok pahalı bir transfer. Çünkü normal aldıklarının dışında yüzde 15 stopaj geliyor yani 7.5 milyon euronun üstüne 1 milyon euro stopaj konuyor menajerlerin aldıkları yüzde 10 civarı komisyon var. Falcao’nun Galatasaray'a yıllık yaklaşık 10 milyon euro maliyeti olduğunu düşünüyorum karşılığını da vereceğine inanıyorum çok önemli ve iyi bildiğim bir futbolcu. İnşallah takımın içinde ahengi sağlar ve yerini bulur Galatasaray’ın beklentilerine karşılık verir diye ümit ediyorum. Galatasaray'a başarılar diliyorum İnşallah hep beraber yollara dökülürüz yine.

Galatasaray’dan milli takıma çağrılan hiçbir futbolcu olmadı. Bu durumu nasıl karşıladınız?

Biraz insanın kalbini burkan bir şey açıkçası. Ben 1992 yılında Galatasaray takımını yeniden kurarken ümit milli takımdan aldığımız futbolculardan bir takım oluşturmuştuk ve Şenol hocanın dünya 3. yaptığı yıllarda o gençlerden 7 tanesi direkt ilk 11’de oynuyordu. Galatasaray’ın şu an futbolcu verememesi altyapısında yeterli performansı sergileyemediğini gösteriyor. Altyapıya daha büyük ağırlık vermesi lazım gençleri yetiştirmesi lazım Türkiye’de yetenekler çok. Zaten şu an Avrupa’da bir çok büyük takımda oynayan oyuncularımız var. Bir futbolcuya verilen paranın yarısını harcasak altyapıdan çok önemli şeyler çıkartabiliriz. Bu konuda çalışmalar vardır ama şu an da eksik olduğunu gösteriyor. Galatasaraysız bir milli takım olmaması gerektiğini düşünüyorum.