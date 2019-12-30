Galatasaray Espor, Şampiyonluk Ligi’nden ihraç edildi

Riot Games Türkiye, Galatasaray Espor’un Şampiyonluk Ligi’nden ihraç edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, gelen şikayetler üzerine 11 Aralık’tan bu yana Galatasaray Espor’un incelendiği ve 27 Aralık itibarıyla oyuncu ve koçlara olan borçlarını ödeyemediğini tespit ettikleri yer aldı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin profesyonellik standartlarını koruma amacıyla bu kararın alındığı ifade edilirken VFŞL’nin 2020 Kış Mevsimi’nde 9 takımın katılımıyla yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, oyuncu ve koçların Galatasaray Espor ile sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı doğdu. Galatasaray Espor’un lisansı askıya alınırken takımın atacağı adımlara göre lige katılımı tekrar değerlendirilecek.