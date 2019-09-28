Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor! Muhtemel 11'ler...



Sarı-kırmızılı ekip, derbi maç öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı.

6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa’ya yenilen Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 maçın 32’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu 38 maçta toplam 102 puan topladı.

Devşirme bekler

Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe’nin en çok merak edilen konusu; savunma bekleri. Sakatlıkların etkisiyle Hasan Ali ve Isla’yı kullanamayan sarı-lacivertliler, sağ bekte Ozan Tufan ve sol bekte Nabil Dirar’la yola devam etmişti.



Ancak derbi öncesi iki oyuncu da iyileşti. Ancak buna karşın Ozan ve Dirar’la başlangıç bekleniyor. Ozan, yüzde 86’lık pas isabeti, hava toplarında 1.0’lık ortalaması ve maç başına 2.0’lık top kapma ortalamasıyla 5 maçta yer aldı. Dirar ise sol bekte zorlansa da mücadelesiyle öne çıkıyor. 5 maçta 2 golü olan Faslı yıldız, yüzde 87’yi bulan pas isabeti, 1.2’lik dripling oranı ve 1.2’lik top kapmasıyla taraftarlarından takdir aldı.

125. maç

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 resmi maçın 6’sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

110 yıllık rekabet

110 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray’a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014’te 2-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı’nda yaptığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.