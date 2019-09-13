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13.09.2019 - 23:26 | | İHA

Galatasaray evinde yenilmezliğini 38’e çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray evinde yenilmezliğini 38’e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı.

Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı. Cim Bom, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

 

 

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