Galatasaray, Falcao ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Radamel Falcao'yu transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray'ın transfer paylaşımı öncesi yaptığı alevli paylaşıma Falcao'dan esprili bir cevap geldi. Kolombiyalı yıldız "Admin Falcao sandım" yanıtını verirken bu etkileşim kısa sürede büyük beğeni topladı.







