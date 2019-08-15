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15.08.2019 - 20:35| DHA

Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli’de

Süper Lig’in açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan son şampiyon Galatasaray, Denizli’ye geldi. Takımlarını karşılamak için havaalanına akın eden Galatasaraylılar, “Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor” tezahüratlarında bulundu.

Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli’de

Denizli Atatürk Stadı’nda Denizlispor’a konuk olacak olan Galatasaray, Çardak Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı. Futbolculara ve Galatasaray 2'nci  Başkanı Abdürrahim Albayrak’a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.  Futbolcuların takım otobüsüne hareket ettiği esnada coşkulu kalabalık, “Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor” tezahüratları yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler eşliğinde kalacağı otele uğurlarken Galatasaray kafilesi daha sonra kent merkezinde konaklayacakları otele yerleşti.

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