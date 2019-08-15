Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli’de

Denizli Atatürk Stadı’nda Denizlispor’a konuk olacak olan Galatasaray, Çardak Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı. Futbolculara ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdürrahim Albayrak’a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolcuların takım otobüsüne hareket ettiği esnada coşkulu kalabalık, “Taraftar çıldırdı, Falcao’yu istiyor” tezahüratları yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler eşliğinde kalacağı otele uğurlarken Galatasaray kafilesi daha sonra kent merkezinde konaklayacakları otele yerleşti.