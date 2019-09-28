Galatasaray - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Lige istediği gibi başlayamayan Aslan kendi evinde galibiyet alıp moral ve motivasyonun yanında üst sırlara demir atmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek hem puan farkını açmak hem de camia olarak rahat bir nefes almak peşinde... Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

Önemli pozisyonlar

5. dakikada Tolga Ciğerci, sağ çaprazdan müsait pozisyonda vurdu. Top Muslera'da kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

Andone ve Seri tribüne

Yabancı kuralı nedeniyle Florine Andone ve Jean Michael Seri tribünde maça takip edecek.

Koray Şener unutulmadı

Geçtiğimiz sezon 2 Kasım 2018 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener unutulmadı. Derbi sırasında tribünde bulunan ve kalp krizi geçirerek yaşama veda eden Koray Şener, arkadaşları tarafından anıldı. 10 ay sonra yeniden Türk Telekom Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Şener'i pankartlar ve tezahüratlarla yaşattı. Ayrıca UNIFEB grubu arkadaşları Koray Şener için maça tamamen siyah giyinerek geldi.

Güvenlik en üst seviyede

Türk Telekom Stadı'nda güvenlik konusunda derbi alarmına geçildi. Polis ekipleri ve stat güvenliği gündüz saatlerinden itibaren stat ve stat çevresini adeta ablukaya aldı. Geçmiş maçlardan farklı olarak stat etrafında 5 farklı güvenlik noktası konuldu. 5 farklı aramadan geçen taraftarlar, sıkı güvenlik önlemleri altındaydı. Ayrıca metro, metrobüs ve otobüslerle stada ulaşmaya çalışan taraftarların etrafında çevik kuvvet birimleri yer aldı. İstanbul'da emniyet birimleri göz açtırmadı.

Derbi birliği

30 gün hak mahrumiyeti cezası kaldırılan Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisi için büyük bir özveri gösterdi. Önce Türk Telekom Stadı'na giden taraftarları uğrayan Koç, daha sonra takımının yanına gitti, 'yensek de yenilsek de' mesajı verdi Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesi Başkan Ali Koç, büyük bir özveri gösterdi. 30 günlük hak mahrumiyeti cezası derbiden bir gün önce kaldırılan Başkan Koç, yönetici arkadaşlarıyla beraber kolları sıvadı.

Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Koç, takıma ve taraftarlara tam destek vereceklerini aktardı. Derbi günü soluğu hemen Kadıköy'de alan Fenerbahçe'nin başkanı, stat önünde Galatasaray deplasmanına gitmek için bekleyen taraftarlarının yanına gitti. Taraftarlarını tek tek otobüslere bindiren Ali Koç, herkesle konuştu. Sakin olmaları gerektiğini, hiçbir tahriğe kapılmamalarını ve sadece takımlarını desteklemek zorunda olduklarını anlatan Ali Koç, 'Yensek de yenilsek de birlikte olalım' dedi.

Ali Koç ardından gteknik direktör Ersun Yanal ve sarı-lacivertli futbolculara başarı diledi ve mücadelenin önemine vurgu yaptı. Futbolun içinde kalmaları gerektiğini kaydeden sarı-lacivertlilerin başkanı, daha yolun başında olduklarını, her türlü sonuçta birlikte olacaklarını ifade etti.

Volkan Demirel soyunma odasında

Futbolu bırakarak antrenör ekibine katılan Volkan Demirel, yeni göreviyle ilk kez bir derbi heyecanı yaşadı. Ersun Yanal'ın yardımcı ekibinde olan Volkan Demirel, henüz lisansı olmadığı için yedek kulübesinde bulunamadı. Genç teknik adam, bunun yerine soyunma odasında televizyondan karşılaşmayı takip etti. Volkan Demirel'in hem maç içi istatistikleri hem de diğer detaylarla da ilgilendiği ifade edildi.

35 otobüsle deplasmana

Fenerbahçe taraftarları kritik Galatasaray derbisine 35 otobüsle geldi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına destek verdi. Polis kordonu eşliğinde Kadıköy'den Türk Telekom Stadı'na kadar gelen ve yoğun güvenlik çemberi altında stada giren sarı-lacivertli taraftarlar, hiçbir sorun yaşamadı. Taşkınlık yapan taraftarlara polisler hemen müdahale etti ve sorunlar büyütülmedi.

Eski yıldızlardan destek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için eski yıldızlar sosyal medya üzerinden destek mesajları attı. Özellikle Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun mesajı dikkat topladı. Brezilyalı futbolcu, derbide oynadığı bir sevinç fotoğrafını koyup, 'Herkes rütbesini bilecek' ifadelerini yazdı. Harry Kewell da özel videolu mesaj paylaştı. Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Emmanuel Emenike'nin videolarıyla destek vermesi göze çarptı.

Dostluk yemeği yok

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk yemeği yenmedi. İki kulüp arasında haftalardır devam eden sözlü atışmalar ve gerginlik nedeniyle maç öncesinde de bir dostluk ilişkisi kurulmadı.

İlk heyecanlar

Türk Telekom Stadı'ndaki dev heyecana ilk kez tanık olan futbolcular dikkat çekti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de birçok yeni isim ilk derbilerini yaşadı. Ev sahibi Galatasaray'da Radamel Falcao başta olmak üzere Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor gibi isimler ilk defa derbi kadrosunda yer aldı.

Ryan Babel de daha önce Beşiktaş formasıyla çıktığı Fenerbahçe karşısına bu sefer sarı-kırmızı formasıyla geldi. Geçen sezon gelen ancak cezaları nedeniyle sarı-lacivertlilerle karşılaşamayan Luyindama ve Marcao da sahaya çıktı. Eski Fenerbahçeli Şener Özbayraklı da farklı bir durumla karşılaştı. Fenerbahçe'de de Vedat Muriç, Max Kruse, Zanka, Luiz Gustavo gibi isimler derbi heyecanı gördü. Ankaragücü formasıyla Türk Telekom Stadı'na gelen kaleci Altay, bu kez İstanbul'un sarı-lacivertli ekibiyle bu heyecana tanıklık etti.

Emre Belözoğlu 5 yıl sonra

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, derbi heyecanını 5 sene sonra yaşadı. 2015 yılı başında sarı-lacivertlilerden ayrılan Emre, en son 2014 yılında Türk Telekom Stadı'nda yer almıştı. Daha sonra Medipol Başakşehir formasıyla Galatasaray deplasmanlarına çıkan 39 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe adına 5 yıl sonra yeniden bu heyecana ortak oldu. Emre Belözoğlu, 1997-2001 yılları arasında da sarı-kırmızılı takımda oynamıştı.

Fatih Terim'siz derbi

Ev sahibi Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim olmadan zorlu bir derbiye çıktı. 4 maçlık cezası daha önce 3 maça inen ancak yine de yetişmeyen Terim, son kez takımından ayrı kaldı. Ayrıca tecrübeli teknik adamın yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş da kulübede bulunamadı. Takımın başında yine Levent Şahin yer aldı.

Alpaslan Dikmen anıldı

Galatasaray tribünleri Alpaslan Dikmen'i unutmadı. 27 Eylül 2008 tarihinde vefat eden UltrAslan grubunun eski liderlerinden Dikmen için özel pankartlar asıldı. Tribünlerin her tarafına Alpaslan Dikmen pankartlar yerleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla da Dikmen'in ismini Türk Telekom Stadı'nda yaşattı.

Büyük motivasyon

Dev derbi öncesi Galatasaray takımı sahaya son derece motive bir şekilde geldi. Geçen sezonki derbide olduğu gibi takım otobüsünde büyük bir motivasyon vardı. Takım stada giriş yaptığında otobüs içerisinde alkışlar ve kenetlenme hali yaşandı. Stat kapısına yanaşan otobüsten futbolcuların istekli inmesi gözlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılı kafileye başkanvekili Abdurrahim Albayrak liderlik etti.

Belhanda sahada

Galatasaray'ın derbi ilk 11'inde durumu en çok merak edilen isimlerden Younes Belhanda, sahada yer aldı.

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Belhanda, gösterdiği özveri ve tedaviye uygun hareket etmesiyle kısa sürede oynayacak duruma geldi. Özel bir maske takılan Faslı oyuncu, sağlık ekibinin de onayıyla ilk 11'e alındı. Ayrıca sarı-kırmızılılar 4-1-4-1 taktiğine yakın bir dizilişle maça çıktı. Feghouli, Babel, Falcao ve Belhanda gibi hücuma yatkın isimler kullanıldı.

Isla yetişti, Hasan Ali yedek

Fenerbahçe'de derbi kadrosunda Mauricio Isla hamlesi göze çarptı. Sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla çalışan Isla, derbi ilk 11'ine yazıldı. Şilili sağ bek hemen kendi yerine kayarken, Ozan Tufan sağ açığa çekildi. Deniz Türüç'ü yedek bırakan Ersun Yanal, sol açıkta da Tolga Ciğerci'den yana tercih kullandı. Sakatlığını atlatan ve maç kadrosuna yazılan Hasan Ali Kaldırım ise yedek bekledi. Sol bekte yine Nabil Dirar devam etti.

Koreografi olmadı

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray taraftarları özel bir koreografi yapmadı. Stadı tamamen doldurup, yine yoğun bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı tribünler, her yıl gelenekselleşen koreografi çalışmasına bu sezon ara verdi.

Tolga Ciğerci rakip oldu

Galatasaray'da bazı taraftarlar Tolga Ciğerci'ye tepki gösterdi. 2016-18 yılları arasında 2 sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Tolga, bu kez Fenerbahçe formasıyla Türk Telekom Stadı'na geldi. Hem ısınma anlarında hem de maçta tecrübeli yıldıza tribünden ıslıklı tepkiler oldu. Tolga, ilk kez esk stadına rakip olarak çıktı.

Albayrak karşıladı

Fenerbahçe kafilesini Galatasaray Başkanvekili Abdurrahim Albayrak karşıladı. Sarı-lacivertli otobüs yanaşırken el sallayan Albayrak, 'hoş geldiniz' mesajı verdi. Fenerbahçe kafilesi tek tek içeri girerken bekleyen sarı-kırmızılı idareci, idari menajer Volkan Ballı ile de sohbet etti.

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