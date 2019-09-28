Galatasaray - FenerbahÃ§e derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

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28.09.2019 - 22:28 |

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

Galatasaray-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ± toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynÄ± zamanda TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nda izlenen en yÃ¼ksek seyircili karÅŸÄ±laÅŸma oldu.Â

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

SÃ¼per Ligâ€™in 6. haftasÄ±nda Galatasaray, sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e 0-0 berabere kaldÄ±. Bu Ã¶nemli mÃ¼sabakada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. SarÄ±-lacivertli taraftarlar da kendine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mleri doldurdu. MÃ¼cadeleyi TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.

Bu aynÄ± zamanda TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nun izlenen en yÃ¼ksek seyircili karÅŸÄ±laÅŸma oldu.

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