Galatasaray - FenerbahÃ§e derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

SÃ¼per Ligâ€™in 6. haftasÄ±nda Galatasaray, sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e 0-0 berabere kaldÄ±. Bu Ã¶nemli mÃ¼sabakada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. SarÄ±-lacivertli taraftarlar da kendine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mleri doldurdu. MÃ¼cadeleyi TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.

Bu aynÄ± zamanda TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nun izlenen en yÃ¼ksek seyircili karÅŸÄ±laÅŸma oldu.

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