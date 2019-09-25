Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)