Tüm Türkiye bu derbiye kilitlendi. Lige istediği gibi başlayamayan Galatasaray sahasında lig ikincisi Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Aslan seyircisi önünde 3 puanı alıp zirveye doğru ilerlemek isterken Sarı Kanarya ise deplasmanda galip gelerek şampiyonluktaki en güçlü rakibine yara aldırmak peşinde... Taraftar ise nefesini tutmuş derbinin bir an önce oynanmasını istiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe (GS-FB) maçı ne zaman? Derbi saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahça maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Maçın hakemi Cüneyt Çakır olurken mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Rakibini bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014’te yenen sarı kırmızılı ekip, galibiyet hasretini sona erdirmek için hazırlıklarına başlarken, yönetim kurulu dün Hürriyet’in duyurduğu gibi Florya Metin Oktay Tesislerinde toplandı. Başkan Mustafa Cengiz ve idareciler teknik direktör Fatih Terim ile de bir araya gelirken teknik heyete duydukları güveni dile getirdiler. Terim ise şimdiden derbideki 11’ini belirlemiş durumda.

BEŞ İSİM YEDEĞE ÇEKİLECEK

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında geniş bir rotasyona giden ve önemli futbolcularını dinlendiren Fatih Terim, Fenerbahçe maçında beklendiği gibi ideal 11’ini sahaya sürecek. Sakatlığını atlatan Belhanda ile birlikte Falcao, Feghouli, Mariano ve Lemina da sarı lacivertli takıma

karşı ilk 11’de olacak. Japon Yuto Nagatomo’ya da sol bekte şans verecek olan Fatih Terim, Malatya’da ilk 11 oynayan Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener’i derbide yedek bırakacak. Belhanda’nın dönüşü ile birlikte kulübeye geçmesi beklenen isim ise Jean Michael Seri olacak.

TERİM STOPERLERİ UYARACAK

Marcao ve Luyindama’nın son haftalardaki performansından memnun olmayan Fatih Terim iki stoperini de özel olarak uyardı. Tecrübeli teknik adam ayrıca Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarında net pozisyonları gole çeviremeyen Ryan Babel’in dikkatini çekerek toparlanmasını isteyecek. Terim’in F.Bahçe 11’i şöyle olacak: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N’Zonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal’ın dört yerde kendi mevkisi dışında futbolculara görev verecek.

Audi Cup’ta sakatlanan Hasan Ali’nin derbiye yetişmesi için uğraşılsa da, Antalya maçından sonraki milli arada tam olarak iyileşeceği dile getirildi. Bir aydan fazla takımdan ayrı olan Moses’ın ağrıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ile oynanacak karşılaşmada riskinin bulunması ve maç eksiği, oynaması için engel görünüyor. Aynı şekilde Isla da maç ve fiziksel eksiklik nedeniyle Galatasaray karşısında forma giymesi şüpheli... Bunlara Garry Rodrigues’in yokluğu da eklendiğinde, sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu kendi pozisyonunun dışında görev yapıyor. Teknik heyetin planladığı kadro sahaya çıkarsa kendi bölgesinde oynayan dört isim sahada olacak. Derbide orta saha oyuncusu olan Tolga sol kanatta, orta saha olan Jailson stoperde, orta saha olan Ozan sağ bekte ve sağ kanat oyuncusu olan Dirar’ın sol kanatta görev alması söz konusu olacak.

Teknik direktör Yanal, Ankaragücü maçında yaşanan sıkıntının temelini buldu. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Jailson ve Emre’nin yanı sıra bu ikiliye destek verecek olan Gustavo’ya güveniyor. Stoperde oynayan Jailson’un önünde Gustavo, onun önünde de Emre oynayacak. Top tekniği yüksek olan bu isimler sayesinde sarı-lacivertliler oyunu daha rahat kurabilecek. Savunma ve orta sahadaki bu pas trafiği sayesinde Fenerbahçe ideal oyununu oynayabilecek.

DERBİLERDE YÜZÜ GÜLÜYOR

Fenerbahçe son yıllarda derbilerde rakiplerine karşı üstün göründü.

Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı 28 derbi mücadelesi yapan sarı-lacivertliler, bu maçların 22’sinde yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan Fenerbahçe, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sürede iki ezeli rakibine karşı on dörder lig maçına çıkan sarı-lacivert takım, beşer galibiyet, altışar beraberlik ve üçer yenilgi elde etti.. Sarı-lacivertliler, 6. haftadaki rakibi Galatasaray’a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.