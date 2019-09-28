Galatasaray Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ izle: Derbide gülen olmadı

Süper Lig'de Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Muhteşem mücadelede top bir o kalede bir bu kaledeydi. Maçın sonları ise tam bir heyecan fırtınasıydı. Fakat her iki takımda birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maç 0-0 berabere bitti.

Maçın ardından taraftarlar maçın özetini izlemek için çaba sarf etti. Maçın geniş özetini yayıncı kuruluş yayınladıktan sonra aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Önemli pozisyonlar

5. dakikada Tolga Ciğerci, sağ çaprazdan müsait pozisyonda vurdu. Top Muslera'da kaldı.

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

22. dakikada Galatasaray'ın ilk şutu Lemina'dan geldi. Fenerbahçe kalecisi Altay uzandı ve topu kornere çeldi.

29. dakikada Falcao'nun pasında Lemina ceza sahasına yakın bölgeden ayağının dışıyla şut çekti. Kaleci Altay topu kornere çeldi

33. dakikada Galatasaray ceza sahasına çok hızlı girdi, Nagatomo'nun yerden vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı.

43. Tolga Ciğerci, ceza sahası sol içinden uzak direğe doğru kesme çıkardı. Top az farkla auta gitti.

45+1. İlk yarı sona erdi

50. dakikada Falcao topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.

58. dakikada Cüneyt Çakır, penaltı pozisyonun öncesinde orta sahada Babel'in elle oynadığını tespit etti ve Fenerbahçe lehine endirekt vuruş verdi.

60. dakikada sakatlanan Lemina'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.

90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.

Derbi 0-0 sona erdi.