Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbi maçı ne zaman?

Süper Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Nefes kesmesi beklenen maçın başlama saati sabırsızlıkla beklenirken bir yandan da maçın biletleri yoğun bir şekilde aratılıyor. Taraftarlar "Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkar?" sorusuna cevap arıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri henüz satışa çıkmış değil. Biletlerin bugün ya da yarın satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY'DA DERBİ ALARMI

Galatasaray'da Clubb Brugge ve BTC Türk Yeni Malatyaspor maçlarında alınan beraberlikler moralleri bozsa da, F.Bahçe derbisi öncesi her şey unutulacak. Sarı-Kırmızılılar, tam konsantre olarak derbiye hazırlanacak. Malatyaspor maçında yapılan rotasyon nedeniyle farkı arttıracak pozisyonları değerlendirmeyen G.Saray’da teknik heyet, derbiye en güçlü kadrosuyla çıkacak. Aslan’da özellikle hücumda yokluğu hissedilen Belhanda'nın, yüzünde koruyucu maskesiyle sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

YEDEKLER SINIFI GEÇEMEDİ

Sarı-Kırmızılı ekipte kaybedilen 2 puan için fatura yedeklere kesilecek. Yeni Malatyaspor maçında istenileni veremeyen Şener, Ömer, Adem ve Andone derbide kenara alınacak, Mariano, Feghouli, Falcao da ilk 11’de yerlerini alacak. Teknik direktör Fatih Terim’in Malatya’da dinlendirdiği Falcao’yu derbiye özel olarak hazırlayacağı ve derbinin kilidini açacak isim olacağına inandığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın, Kolombiyalı yıldızı Feghouli ve Belhanda’nın beslemesini isteyeceği ifade edildi.

FLORYA’DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde olağanüstü hal ilan edilecek. Teknik direktör Fatih Terim’in, hafta boyunca oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak, rakip hakkında analizlerini aktaracağı öğrenildi. Futbolculardan üst düzey konsantrasyon istenirken, derbide kazanılacak galibiyetin önemine vurgu yapılacak. Terim’in özellikle savunmada yapılan hatalara dikkat çekeceği ve “Artık fabrika ayarlarımıza dönmemizin vakti geldi. Derbide hataya tahammülüm yok” diyeceği öğrenildi.

TEK GÜNDEM GALATASARAY

Fenerbahçe camiasında bayram hazırlığı başladı. Galatasaray derbisi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde yönetiminden taraftarına, teknik heyetinden futbolcusuna herkesi heyecan sardı. Yönetimin dev maç için oyunculara yüksek bir prim planladığı öğrenilirken, taraftarlar da maç günü Samandıra’ya yapacakları çıkarmaya hazırlanıyor. Teknik heyet ise Galatasaray’ı devirecek taktik planlar üzerine kafa yoruyor. Ersun Yanal ve ekibi, hem kadro hem de rakip analizlerine yoğunlaşmış durumda. Eldivenlerini asarak teknik heyete dahil olan Volkan ile yuvaya geri dönen kaptan Emre’ye ise beyin yıkama görevi düşmüş durumda. Fenerbahçe’nin iki efsanesi, takım arkadaşlarına Galatasaray tecrübelerini ve bu karşılaşmanın camia için önemini anlatıyor.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Kariyeri boyunca Kadıköy’de Galatasaray mağlubiyeti göremeyen Volkan Demirel, futbolcu kardeşleriyle bireysel konuşmalar yaparak takımın motivasyonu artırırken kaptan Emre de toplantılar düzenliyor. Bu ikiliye destek veren isimlerin başında ise Dirar ile Jailson geliyor. Galatasaray derbisinin daha önce yaşanan tecrübelerle kıyaslanamayacağını arkadaşlarına anlatan Dirar, “Sahaya çıktığınızda ne demek isteyeceğimi çok daha iyi anlayacaksınız” derken Jailson ise “Ben Galatasaray’a gol atmış gerçek bir Fenerbahçeliyim. Umarım siz de bu keyfi yaşarsınız” sözleriyle takıma moral pompalıyor. Derbi havası Samandıra’nın her yerinde hissedilirken koridorlarda şarkılar ve marşlar yankılanıyor.

HASAN ALİ MÜJDESİ

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım da çalışmaya katıldı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Hasan Ali’ye derbide forma verebileceği öğrenildi. Bu arada Emre ve Moses ve Isla da takımla çalıştı.