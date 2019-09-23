Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS-FB muhtemel 11'ler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 5. haftanın bu akşam oynanan maçlarla sona ermesinin ardından gözler dev derbiye çevrildi. İşte milyonlarca futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Lemina, Feghouli, Falcao.



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muriqi.