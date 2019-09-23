23.09.2019 - 23:49 |
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS-FB muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 6. haftasında derbi ateşi yanacak. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ve sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını derledik. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 5. haftanın bu akşam oynanan maçlarla sona ermesinin ardından gözler dev derbiye çevrildi. İşte milyonlarca futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Lemina, Feghouli, Falcao.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muriqi.