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23.09.2019 - 17:13 | | Fanatik

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Sarı kırmızılı takım 1.95'lik oranla dev maçın favorisi olarak gösterildi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Dev maçta ev sahibi sarı-kırmızılı ekip, 1.95'lik oran ile favori konumunda. Derbide beraberlik ihtimaline 3.20 oran açıldı.

Fenerbahçe'nin olası galibiyeti için belirlenmiş oran ise 2.70.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı için belirlenmiş en cazip oran ise 2.5 altı bahsi olarak görülüyor. Belirlenen oran 2.00. 2.5 üstü oynayanlar ise 1.50'lik oran ile kazanç sağlayabilir.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tek maç

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tek maç ve canlı bahis seçenekleri de mevcut. Derbiye kadar oranların değişkenlik göstermesi de muhtemel.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

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