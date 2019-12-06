Galatasaray, Florya arazisinin tapusunu aldÄ±

Emlak Konut GYO ile varÄ±lan anlaÅŸmayla Florya arazine yeniden sahip olan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, resmi olarak tapusunu aldÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BakÄ±rkÃ¶y KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen tapu devir teslim tÃ¶renine baÅŸkan Mustafa Cengiz, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf GÃ¼nay ve Galatasaray Gayrimenkul AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Akif Åžener ile Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri katÄ±ldÄ±. AtÄ±lan imzalarÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray'Ä±n Florya arazisinin tapusu Mustafa Cengiz'e takdim edildi.Â

Cengiz ve GÃ¼nay, tapunun alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GS TV'ye aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Florya arazisinin tapusunu yeniden aldÄ±klarÄ± iÃ§in hissettiÄŸi mutluluÄŸu dile getiren Cengiz, "Ã‡ok duyguluyum. Ä°nsanÄ±n mabedi, evi, yuvasÄ±. Bu yuvada sizin ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmemek, 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana 3 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reÃ§... Bu sÃ¼reÃ§te Ã§imleri, tribÃ¼nleri yenileyemedik. Teknik heyetimiz de futbolcularÄ±mÄ±z da huzursuzdu. Bir ÅŸeyler yapamÄ±yorduk her an taÅŸÄ±nacak gibiydik. AltyapÄ±daki ve ÅŸu anda mevcut profesyonel dÃ¼zeydeki teknik ekibimiz, oyuncular, gÃ¶revliler ve Galatasaray camiasÄ± mutlu olacak. Kemerburgaz'Ä± da aynÄ± ÅŸekilde ileride en iyi hale getireceÄŸiz. Futbolda 7 branÅŸÄ±n 5'inde ÅŸampiyon olduk geÃ§en yÄ±l. BunlarÄ± devam ettireceÄŸiz. Bize arazi ve alan gerek." diye konuÅŸtu.Â

GÃ¼nay ise kulÃ¼p aÃ§Ä±sÄ±ndan tarihi bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Galatasaray ailesi yuvasÄ±na kavuÅŸtu. SayÄ±n BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde yÃ¶netimimiz bu konuda Ã§ok Ã§aba sarf etti. Åžu an yuvamÄ±za kavuÅŸmuÅŸ olduk. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." ifadelerini kullandÄ±.