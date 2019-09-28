Galatasaray (GS) Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Lige istediği gibi başlayamayan Aslan kendi evinde galibiyet alıp moral ve motivasyonun yanında üst sırlara demir atmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek hem puan farkını açmak hem de camia olarak rahat bir nefes almak peşinde...

Tüm Türkiye bu maça kilitlenmiş durumda... Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı başta olmak üzere futbolseverler bu heyecan dozajı yüksek maçı kaçırmak istemiyor ve 'Galatasaray (GS) Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman? Derbi saat kaçta? Hangi kanalda?' sorusunu yöneltiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de TT Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD1'den şifreli olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriç

390. RANDEVU

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

LİGDE 125. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

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