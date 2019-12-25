Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 105-96
25.12.2019 - 21:10 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 105-96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi.

Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 105-96

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil Erkoç

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13

1. Periyot: 23-21, Devre: 44-46, 3. Periyot: 70-67, 5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray)

Diğer sonuçlar:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 79-85

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor: 84-106

 

 

 

 

 

 

 

Mbamba: "Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yusuf Yazıcı: Aile hekimlerime muayene oldum

Yusuf Yazıcı: Aile hekimlerime muayene oldum

Başkent Akademi, Oktay Derelioğlu ile anlaştı

Başkent Akademi, Oktay Derelioğlu ile anlaştı

Emre "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

Emre "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu

Çalımbay: Robinho ile ilgili net bir şey yok

Çalımbay: Robinho ile ilgili net bir şey yok

Sıradaki Haber