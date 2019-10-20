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20.10.2019 - 00:10 | | DHA

Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 17-25, 18-25, 25-23 ve 19-25lik setlerle siyah beyazlılara 3-1lik üstünlük sağlayarak mücadeleden galip ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 25 Ekim Cuma günü saat 18.30'da derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Beşiktaş ise 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eczacıbaşı Vitra'ya konuk olacak.

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