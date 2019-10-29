Galatasaray HDI Sigorta - EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA: 1-3
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-1 yendi.Â
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-1 yendi.Â
MaÃ§Ä±n 1. setine iyi baÅŸlayan Galataaray HDI Sigorta, Vasilantonaki'nin etkili oyunuyla 6-3 Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Kim Koung ve Boskovic'in sayÄ±larÄ±yla 7-7 beraberliÄŸi saÄŸladÄ±. Teknik molayÄ± 12-8 Ã¶nde geÃ§en konuk ekip, ilk seti 25-18 kazandÄ±.Â
KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± sayÄ±larla baÅŸlayan ikinci setin teknik molasÄ±na 12-8 Ã¼stÃ¼n giden EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, iyi savunmasÄ±yla bu seti de 25-12 alarak 2-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 3. setinde 6-6 beraberliÄŸin ardÄ±ndan EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, etkili oyunuyla teknik molada 12-9 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±. 18-18 beraberliÄŸi yakalayan Galatasaray HDI Sigorta, bu seti 25-20 kazandÄ±.Â
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, 4. sette oyuna aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tamamen koydu. Teknik molayÄ± 12-6 Ã¶nde geÃ§en ve seti 25-21 alan EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, rakibini 3-1 maÄŸlup etti.Â
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA Ã¼st Ã¼ste 5. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta ilk yenilgisini aldÄ±.
Salon: Burhan FelekÂ
Hakemler: Ä°lhami Åženyurt, Mehmet GÃ¼lÂ
Galatasaray HDI Sigorta: GÃ¼ldeniz Ã–nal, Belien, Ã‡aÄŸla AkÄ±n, Vasilantonaki, AslÄ± KalaÃ§, Rykhliuk (Gizem KaradayÄ±, Cansu Ã‡etin, Elifsu Erincek, Beren YeÅŸilÄ±rmak, Derya Ã‡ayÄ±rgan, Nilay KaraaÄŸaÃ§)
Â EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA: Natalia Pereira, ErgÃ¼l EroÄŸlu, Boskovic, Kim Koung, Beyza ArÄ±cÄ±, Gamze KÄ±lÄ±Ã§ (Åžebnem Simge AkÃ¶z, Buse Melis Kara, Yasemin GÃ¼veli, Lloyd, Hande BaladÄ±n)Â
Setler: 18-25, 12-25, 25-20, 21-25
Â SÃ¼re: 106 dakika (27, 22, 29, 28)