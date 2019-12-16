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HaberlerVoleybol Haberleri Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek
16.12.2019 - 10:49 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibi ile karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

 

 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Polonya'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takımın, yarınki karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda turu geçecek tarafı altın set belirleyecek.

Grupa Azoty Chemik'in 2 set alması halinde ise Galatasaray HDI Sigorta organizasyona veda edecek.

Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemiki konuk edecek

 

 

 

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