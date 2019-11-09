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09.11.2019 - 00:19 | | AA

Galatasaray HDI Sigorta - PTT: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta - PTT: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-0 yendi. Öte yandan VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu 

Galatasaray HDI Sigorta: Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır) 

PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle (Ceren Önal, Aslı Koçoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Çağlar Baysal) 

Setler: 25-17, 25-23, 27-25 

Süre: 81 dakika (21, 29, 31)

 

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